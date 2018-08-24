Microsoft заподозрили в коррупции при продаже Word и Excel в Венгрии

Минюст США и Комиссия по ценным бумагам проводят расследование в отношении компании Microsoft, которую заподозрили в коррупции при продаже программ Word и Excel в Венгрии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в 2013-2014 годах Microsoft давала большие скидки венгерским фирмам-посредникам, покупавшим программное обеспечение. Они, в свою очередь, перепродавали его госорганам уже по ценам, близким к рыночным. Американские власти подозревают, что разница в стоимости шла на взятки и откаты чиновникам.

Представитель Microsoft сообщил, что в венгерском подразделении компании провели внутреннее расследование, в результате были уволены четыре человека и расторгнуты несколько контрактов с фирмами-посредниками. Microsoft утверждает, что оказывает содействие в проведении расследования.