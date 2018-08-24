Кондитеры предупредили о возможной остановке предприятий из-за ограничения поставок сырья из Белоруссии

назвала ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии угрозой российской пищевой промышленности. Об этом, как сообщает «Коммерсант», ассоциация написала в письме в правительство РФ.

В документе идет речь, в частности, о поставках сухого обезжиренного молока и деминерализованной молочной сыворотки — ключевых ингредиентов для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.

Российские производители молочного сырья не могут удовлетворить спрос, утверждает АЕБ. Перебои в поставках сырья грозят остановкой предприятий, срывом контрактов и ростом отпускных цен, заявил «Комменсанту» исполнительный директор Вячеслав Лашманкин.