Кондитеры предупредили о возможной остановке предприятий из-за ограничения поставок сырья из Белоруссии
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии угрозой российской пищевой промышленности. Об этом, как сообщает «Коммерсант», ассоциация написала в письме в правительство РФ.
В документе идет речь, в частности, о поставках сухого обезжиренного молока и деминерализованной молочной сыворотки — ключевых ингредиентов для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого.
Российские производители молочного сырья не могут удовлетворить спрос, утверждает АЕБ. Перебои в поставках сырья грозят остановкой предприятий, срывом контрактов и ростом отпускных цен, заявил «Комменсанту» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.
В январе-апреле 2018 года Белоруссия поставила в Россию 318 тысяч тонн сухого молока и сливок, а также 154 тысячи тонн сыворотки. В этих категориях на поставки из республики пришлось около 90% всего импорта. Объем производства сухого молока в России за тот же период там оценили в 35,6 тысяч тонн.