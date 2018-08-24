Фонд отца Кадырова перевел миллион рублей на восстановление сожженной церкви XVIII века в Карелии
Общественный фонд имени Ахмата Кадырова перечислил один миллион рублей на восстановление деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, сгоревшей в Кондопоге. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Деревянная церковь в Кондопоге сгорела 10 августа. В ее поджоге заподозрили 15-летнего подростка, в отношении которого, по информации СМИ, возбудили два уголовных дела. На восстановление церкви, по оценке Минкульта, нужно 100 миллионов рублей.
Благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова существует с 2004 года. Газета «Коммерсант» писала в 2015 году, что сотрудники бюджетных учреждений Чечни в добровольно-принудительном порядке переводят в фонд около 10 процентов своих доходов. Фонд выступает учредителем многочисленных компаний, которые регулярно получают господряды от правительства Чечни.