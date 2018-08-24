Facebook объяснил сбой при публикации постов СМИ системной ошибкой
Невозможность публикаций в Facebook, о которой многие СМИ сообщали 23 августа, была вызвана ошибкой в автоматизированных системах соцсети, сообщает «Интерфакс».
«Вчера в наших автоматизированных системах произошла ошибка. Это привело к тому, что некоторые посты были неверно помечены как спам. Мы нашли решение для устранения данной ошибки и приносим свои глубокие извинения всем тем, кого затронули последствия сбоя», — сообщила агентству пресс-служба компании.
Днем 23 августа сразу несколько российских изданий сообщили о проблемах с публикацией материалов: при попытке опубликовать пост с гиперссылкой соцсеть сразу же его удаляла.
В числе СМИ, столкнувшися с трудностями, оказались The Insider, «Медиазона», «Такие дела», Arzamas, «Дискурс», «Роскомсвобода». Аналогичные сложности возникали и у СМИ в других странах.