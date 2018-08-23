«Зенит» забил три гола «Мольде» в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над норвежским «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы. Матч, проходивший в Петербурге, завершился со счетом 3:1.

«Зенит» пропустил первым, однако в концовке встречи забил три гола за 20 минут. Точные удары на счету Артема Дзюбы, Антона Заболотного и Михи Мевли.

Другой российский клуб «Уфа» в своем матче проиграл на выезде шотландскому «Рейнджерс» со счетом 0:1.

Ответные матчи состоятся 30 августа. Победители пар попадут в групповой этап Лиги Европы, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.