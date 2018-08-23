В Ярославле демонтировали мемориал массажисту «Локомотива», погибшему в авиакатастрофе. На него пожаловались местные жители
В Ярославле по распоряжению городских властей демонтировали мемориальный камень с табличкой в честь массажиста хоккейного «Локомотива» Александра Беляева, погибшего вместе с командой в авиакатастрофе в 2011 году.
Камень с табличкой во дворе дома Беляева установили по своей инициативе друзья погибшего в 2014 году. В администрации заявили, что убрали его по просьбам некоторых местных жителей.
В ближайшее время табличку в память об Александре Беляеве установят на стене дома, где он жил.
Самолет с игроками и техническим персоналом ярославского «Локомотива» потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из аэропорта Ярославля. В авиакатастрофе погибли 44 из 45 человек, находившихся на борту; выжил только бортинженер Александр Сизов.