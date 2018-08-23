В центре Москвы мужчина открыл стрельбу по полицейским

В центре Москвы мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В результате инцидента один из полицейских был ранен в ногу. Нападавшего ранили ответным огнем, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным источников «Интерфакса», мужчина, вероятно, находился под воздействием наркотиков. Его личность установлена, по предварительным данным, это 30-летний выходец с Кавказа.

Обновление. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что напавший на полицейских мужчина умер от полученных ранений.