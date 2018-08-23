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В работе сайта «Госуслуги» произошел сбой

РБК
10:05, 23 августа 2018
Надежный источник

Утром 23 августа сайт государственных услуг России стал недоступен для пользователей.

На сайте опубликовано сообщение о сбое. «Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим», — сказано в сообщении.

РБК обратился за комментарием к компании «Ростелеком», который является оператором единой системы идентификации и аутентификации пользователей (ЕСИА). «В данный момент наблюдается ограничение доступа пользователей к ряду ресурсов через учетную запись ЕСИА. Изучаем ситуацию», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

РБК
Портал «Госуслуги» содержит сведения о порядке оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивает онлайн-доступ к некоторым из них. В частности, там можно оформить заявление на выдачу паспорта, записаться в детский сад, получить сведения о штрафах и налоговой задолженности.

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