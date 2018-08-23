СПЧ попросил отпустить из СИЗО 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил следственные органы изменить меру пресечения для ведущего научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, которого арестовали по обвинению в государственной измене.
Президентский совет просит следователей учесть возраст и состояние здоровья ученого, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов «Интерфаксу».
Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово» 20 июля, став самым пожилым арестантом в этом изоляторе. Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает своей вины. Адвокаты Кудрявцева говорят, что тот более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.
Санкт-Петербургский союз ученых, объединяющий более 900 исследователей, в середине августа обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить Виктора Кудрявцева из «Лефортово».