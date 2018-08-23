Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

СК возбудил дело по факту взрыва у Пенсионного фонда в Калуге

Медиазона
14:00, 23 августа 2018
Надежный источник

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва у отделения Пенсионного фонда в Калуге, сообщает «Медиазона» со ссылкой на областную прокуратуру.

Дело было возбуждено еще в день взрыва. До сих пор, однако, официально об этом не сообщалось. По какой статье расследуется дело, пока неясно. 

Взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге произошел в ночь на 3 августа. В результате инцидента никто не пострадал, на следующий день здание продолжило работу.

Читайте также

новости

«Калашников» показал концепт электромобиля. Фотография

новости

Что будет, если объявить импичмент Трампу? Отвечает Трамп

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы