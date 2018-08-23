СК возбудил дело по факту взрыва у Пенсионного фонда в Калуге
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва у отделения Пенсионного фонда в Калуге, сообщает «Медиазона» со ссылкой на областную прокуратуру.
Дело было возбуждено еще в день взрыва. До сих пор, однако, официально об этом не сообщалось. По какой статье расследуется дело, пока неясно.
Взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге произошел в ночь на 3 августа. В результате инцидента никто не пострадал, на следующий день здание продолжило работу.