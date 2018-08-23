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«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет». РПЦ прокомментировала прикрытые тканью статуи голых людей в вузе Новосибирска

Интерфакс
18:24, 23 августа 2018

РПЦ прокомментировала сообщения о том, что в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) закрыли тканью обнаженные статуи из-за посещения вуза священниками.

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?», — заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В НГУАДИ 23 августа прикрыли тканью статуи обнаженных женщин и мужчин, стоящие в здании вуза в фойе первого этажа. Как сообщалось, это было сделано, чтобы «не ранить чувства» представителей церкви, приходивших в вуз для участия в форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей». 
Настоятель Покровского храма протоиерей Александр Матрук, который был в посетившей вуз делегации, поддержал решение завесить статуи, заявив, что «ничего не должно смущать человека».

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