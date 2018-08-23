«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет». РПЦ прокомментировала прикрытые тканью статуи голых людей в вузе Новосибирска

РПЦ прокомментировала сообщения о том, что в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) закрыли тканью обнаженные статуи из-за посещения вуза священниками.

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?», — заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.