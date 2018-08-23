Под Версалем преступник напал с ножом на прохожих. Два человека погибли
09:01, 23 августа 2018
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Вооруженный ножом преступник напал на прохожих во французской коммуне Трап в пригороде Парижа и неподалеку от Версаля, сообщает AFP.
По уточненным данным местной префектуры, в результате нападения погибли два человека и еще один получил ранения.
Полиция застрелила нападавшего, отмечает Le Figaro.
Как сообщает BFM TV, преступник — мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за оправдание терроризма.
Речи о теракте пока не идет. Вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт. По данным источника Reuters в МВД, погибли мать и сестра нападавшего.
Обновление. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает Reuters.
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