Под Версалем преступник напал с ножом на прохожих. Два человека погибли

Вооруженный ножом преступник напал на прохожих во французской коммуне Трап в пригороде Парижа и неподалеку от Версаля, сообщает AFP.

По уточненным данным местной префектуры, в результате нападения погибли два человека и еще один получил ранения.

Полиция застрелила нападавшего, отмечает Le Figaro.

Как сообщает BFM TV, преступник — мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за оправдание терроризма.

Речи о теракте пока не идет. Вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт. По данным источника Reuters в МВД, погибли мать и сестра нападавшего.

Обновление. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает Reuters.