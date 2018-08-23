На украшение избирательных участков на выборах мэра Москвы потратят вдвое больше, чем на президентских

Московские власти потратят 109 миллионов рублей на праздничное украшение избирательных участков к выборам мэра 9 сентября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию на сайте госзакупок. Это вдвое больше, чем на президентских выборах в марте 2018 года, когда на оформление участков в Москве потратили 50 миллионов.

На участках появятся растяжки с логотипом выборов, декоративные фигуры из воздушных шаров, гирлянды и указатели-навигаторы. Кроме того, в помещениях для голосования установят таблички «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы», где можно будет сделать селфи. Возле урн для голосования появятся баннеры с логотипом выборов.

В мэрии говорят, что оформление участков предусмотрено избирательным кодексом Москвы. Все расходы на организацию и проведение выборов заложены в бюджет, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова. Она отметила, что московские власти не подсчитывали, сколько денег потратят на оформление участков.