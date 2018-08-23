ФАС попросила нефтяные компании на время отказаться от экспорта бензина

«[„Сургутнефтегаз“] сейчас переориентируется на внутренний рынок и будет реализовывать товар на биржевых торгах <…>. Компания в месяц порядка 100 тысяч тонн способна обеспечить дополнительно на внутренний рынок. Это хороший объем — он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее», — рассказал представитель ФАС.