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ФАС попросила нефтяные компании на время отказаться от экспорта бензина

"Прайм"
14:14, 23 августа 2018
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала обсуждать с некоторыми нефтяными компаниями возможность полного прекращения экспорта бензина на время осенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Решение отказаться от экспорта уже принял «Сургутнефтегаз»; ограничение будет действовать до конца сентября, заявил агентству «Прайм» начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

 «[„Сургутнефтегаз“] сейчас переориентируется на внутренний рынок и будет реализовывать товар на биржевых торгах <…>. Компания в месяц порядка 100 тысяч тонн способна обеспечить дополнительно на внутренний рынок. Это хороший объем — он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее», — рассказал представитель ФАС.

"Прайм"
По данным на 2017 год, на экспорт поставлялось около 10% производимого в России бензина.
Весной 2018 года в России наблюдался рост цен на бензин; с января по май он подорожал на 7,3%. Для борьбы с ростом цен власти снизили акцизы на топливо.
Российский топливный союз 22 августа предупредил об очередном возможном повышении цен на бензин в 2019 году — из-за повышения акциза и НДС.

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