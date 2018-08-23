ФАС попросила нефтяные компании на время отказаться от экспорта бензина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала обсуждать с некоторыми нефтяными компаниями возможность полного прекращения экспорта бензина на время осенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.
Решение отказаться от экспорта уже принял «Сургутнефтегаз»; ограничение будет действовать до конца сентября, заявил агентству «Прайм» начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
«[„Сургутнефтегаз“] сейчас переориентируется на внутренний рынок и будет реализовывать товар на биржевых торгах <…>. Компания в месяц порядка 100 тысяч тонн способна обеспечить дополнительно на внутренний рынок. Это хороший объем — он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее», — рассказал представитель ФАС.