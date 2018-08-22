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В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в ратушу

Reuters
08:39, 22 августа 2018
Надежный источник

Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в здание ратуши в городе Беммель в Нидерландах. Инцидент произошел в ночь на среду, 22 августа, сообщает Reuters.

Один из находившихся в машине газовых баллонов взорвался и спровоцировал пожар. Здание ратуши сильно повреждено, мэрия в связи с инцидентом закрыта, говорится в официальном сообщении на сайте муниципалитета Лингевард.

Водитель автомобиля погиб. Кроме него больше никто не пострадал. Полиция пытается установить мотив погибшего.

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