В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами врезался в ратушу

Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в здание ратуши в городе Беммель в Нидерландах. Инцидент произошел в ночь на среду, 22 августа, сообщает Reuters.

Один из находившихся в машине газовых баллонов взорвался и спровоцировал пожар. Здание ратуши сильно повреждено, мэрия в связи с инцидентом закрыта, говорится в официальном сообщении на сайте муниципалитета Лингевард.

Водитель автомобиля погиб. Кроме него больше никто не пострадал. Полиция пытается установить мотив погибшего.