СПЧ попросит отправить арестованного главу Серпуховского района в больницу

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратится во ФСИН с просьбой госпитализировать главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщил руководитель СПЧ Михаил Федотов, посетивший СИЗО-2 («Лефортово»), где сидит Шестун.

В прогулочном дворике «Лефортово» Федотов встретил Шестуна и бизнесмена . Оба мужчины сообщили, что по состоянию здоровья им нужна госпитализация. Федотов сказал, что попросит ФСИН удовлетворить их ходатайства.