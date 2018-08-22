СПЧ попросит отправить арестованного главу Серпуховского района в больницу
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратится во ФСИН с просьбой госпитализировать главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщил руководитель СПЧ Михаил Федотов, посетивший СИЗО-2 («Лефортово»), где сидит Шестун.
В прогулочном дворике «Лефортово» Федотов встретил Шестуна и бизнесмена Геннадия Манаширова. Оба мужчины сообщили, что по состоянию здоровья им нужна госпитализация. Федотов сказал, что попросит ФСИН удовлетворить их ходатайства.
Александр Шестун находится под стражей с 14 июня. По версии следствия, он незаконно передал участки земли стоимостью 62 миллиона рублей под строительство торговых центров. Перед арестом Шестун говорил о давлении со стороны администрации Подмосковья и ФСБ и публиковал аудиозаписи, подтверждающие его слова.