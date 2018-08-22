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Советник президента США Джон Болтон заявил, что Россия «завязла» в Сирии

Reuters
09:40, 22 августа 2018
Надежный источник

Советник президента США Джон Болтон заявил Reuters, что Россия «завязла» в Сирии и рассчитывает разделить расходы на ее послевоенное восстановление с другими европейскими странами.

«Я думаю, что их неистовая дипломатическая активность в Европе свидетельствует о том, что они хотели бы найти кого-то еще, например, для оплаты расходов на восстановление Сирии», — заявил Болтон.

По его мнению, это дает США преимущество на переговорах с Россией.

Высокопоставленный источник в Москве прокомментировал слова Болтона, заявив, что это США «завязли в Ираке и Афганистане», сообщает РИА Новости.

Джон Болтон 23 августа встретится в Женеве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они будут обсуждать российско-американское взаимодействие в сфере безопасности.
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