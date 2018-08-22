Саудовская Аравия отказалась от IPO крупнейшей компании мира
Саудовская Аравия не будет проводить первичное размещение акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
По данным собеседников агентства, это решение было принято «некоторое время назад». Компания откажется от листинга как на международных, так и на саудовских биржах. Как уточняют источники Reuters, IPO не отменено, а отложено на неопределенный срок.
Saudi Aramco производит 10% всей сырой нефти в мире. Стоимость компании оценивается в 2 триллиона долларов — примерно в два раза больше, чем стоимость Apple, самой дорогой компании мира, акции которой торгуются на бирже.
О планах по проведению IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии впервые сообщили в январе 2016 года, а в январе 2018-го выход на биржу был анонсирован официально.