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Саудовская Аравия отказалась от IPO крупнейшей компании мира

Reuters
19:35, 22 августа 2018
Требует подтверждения

Саудовская Аравия не будет проводить первичное размещение акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По данным собеседников агентства, это решение было принято «некоторое время назад». Компания откажется от листинга как на международных, так и на саудовских биржах. Как уточняют источники Reuters, IPO не отменено, а отложено на неопределенный срок.

Saudi Aramco производит 10% всей сырой нефти в мире. Стоимость компании оценивается в 2 триллиона долларов — примерно в два раза больше, чем стоимость Apple, самой дорогой компании мира, акции которой торгуются на бирже.
О планах по проведению IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии впервые сообщили в январе 2016 года, а в январе 2018-го выход на биржу был анонсирован официально.

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