Саудовская Аравия отказалась от IPO крупнейшей компании мира

Саудовская Аравия не будет проводить первичное размещение акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По данным собеседников агентства, это решение было принято «некоторое время назад». Компания откажется от листинга как на международных, так и на саудовских биржах. Как уточняют источники Reuters, IPO не отменено, а отложено на неопределенный срок.