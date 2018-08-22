Начальника колонии в Самарской области задержали за взятку. Он обещал ускорить УДО заключенного
В Самарской области при получении взятки задержан начальник одной из колоний, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
В сообщении УФСИН говорится, что начальник колонии получил деньги от родственников одного из заключенных за ускорение процесса его условно-досрочного освобождения. Другие подробности не раскрываются.
«КП-Самара», в свою очередь, сообщает, что в получении взятки подозревают начальника ИК № 3 строгого режима, расположенной в Новокуйбышевске. По данным источников издания, сумма взятки — 300 тысяч рублей.