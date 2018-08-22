Мосгорсуд отклонил жалобу Навального на решение суда по иску Прохорова

Мосгорсуд признал законным решение Люблинского суда Москвы, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к Алексею Навальному. Таким образом, 22 августа решение суда вступило в законную силу.

Теперь Навальный должен в течение 10 дней опровергнуть утверждения из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что Прохоров купил по завышенной цене итальянскую виллу бывшего вице-премьера Александра Хлопонина.

Также оппозиционер должен выплатить Прохорову один рубль в качестве моральной компенсации.

На заседании Мосгорсуда юристы ФБК просили отменить решение суда первой инстанции, как «возмутительное по содержанию и по форме». Они отмечали, что Европейский суд по правам человека в 2010 году признал, что «пределы допустимой критики в отношении политиков шире, чем в отношении частных лиц». Также юристы настаивали на допросе Хлопонина, однако суд отказал им.