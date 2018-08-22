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Мосгорсуд отклонил жалобу Навального на решение суда по иску Прохорова

Интерфакс
13:32, 22 августа 2018
Надежный источник

Мосгорсуд признал законным решение Люблинского суда Москвы, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к Алексею Навальному. Таким образом, 22 августа решение суда вступило в законную силу.

Теперь Навальный должен в течение 10 дней опровергнуть утверждения из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что Прохоров купил по завышенной цене итальянскую виллу бывшего вице-премьера Александра Хлопонина.

Также оппозиционер должен выплатить Прохорову один рубль в качестве моральной компенсации.

На заседании Мосгорсуда юристы ФБК просили отменить решение суда первой инстанции, как «возмутительное по содержанию и по форме». Они отмечали, что Европейский суд по правам человека в 2010 году признал, что «пределы допустимой критики в отношении политиков шире, чем в отношении частных лиц». Также юристы настаивали на допросе Хлопонина, однако суд отказал им.

В апреле 2018 года ФБК выпустил расследование, в котором заявил, что Прохоров заплатил за виллу Хлопонина в итальянской Тоскане 35,5 миллиона евро — в три раза больше рыночной стоимости. ФБК счел это признаком взятки. Представители Хлопонина, занимавшего до мая 2018 года пост вице-премьера, говорили, что особняк продан на рыночных условиях, а все налоги с продажи уплачены.
Ранее из-за расследований ФБК с Алексеем Навальным судились миллиардеры Олег Дерипаска и Алишер Усманов. В обоих случаях суды удовлетворили иски бизнесменов.

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