Двое уральских подростков, обвиняемых в убийстве мужчины с дефектом речи, пытались сбежать

Суд арестовал одного из обвиняемых подростков. Мера пресечения для второго будет выбрана позднее 22 августа, для третьего — на заседании 23 августа.

Об этом представители Следственного комитета заявили на судебном заседании по избранию меры пресечения для обвиняемых, сообщает Znak.com.

Двое подростков из города Березовский (Свердловская область), обвиняемых по делу об убийстве местного жителя Дмитрия Рудакова, пытались скрыться от следствия.

По данным силовиков, подросток вместе с еще одним обвиняемым пытался скрыться от следствия. Подросток в свою очередь заявил, что сделал для себя выводы и скрываться не собирается. Однако суд счел невозможным применение иной, более мягкой меры пресечения.

Четверо подростков из Березовского (по данным СМИ, им от 14 до 16 лет) обвиняются в жестоком избиении 20-летнего Дмитрия Рудакова, после которого мужчина умер. При этом присутствовала 13-летняя девочка, снимавшая происходящее на камеру; она проходит по делу как свидетель.

Ранее был арестован лишь один из четверых подростков, остальных отпустили под подписку о невыезде. Их задержали после того, как жители Березовского решили организовать митинг за объективное расследование убийства Рудакова. Позже организатор акции отказалась от ее проведения.

Сообщалось, что Рудаков был инвалидом, в частности, имел нарушения речи; официально его инвалидность не подтверждена.