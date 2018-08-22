Двое уральских подростков, обвиняемых в убийстве мужчины с дефектом речи, пытались сбежать
Двое подростков из города Березовский (Свердловская область), обвиняемых по делу об убийстве местного жителя Дмитрия Рудакова, пытались скрыться от следствия.
Об этом представители Следственного комитета заявили на судебном заседании по избранию меры пресечения для обвиняемых, сообщает Znak.com.
Суд арестовал одного из обвиняемых подростков. Мера пресечения для второго будет выбрана позднее 22 августа, для третьего — на заседании 23 августа.
По данным силовиков, подросток вместе с еще одним обвиняемым пытался скрыться от следствия. Подросток в свою очередь заявил, что сделал для себя выводы и скрываться не собирается. Однако суд счел невозможным применение иной, более мягкой меры пресечения.