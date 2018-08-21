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В центре Москвы задержали участников пикета в поддержку Олега Сенцова

Новая газета
16:34, 21 августа 2018
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Полиция задержала на Чистопрудном бульваре в Москве участников акции в поддержку Олега Сенцова. По данным «Новой газеты», задержаны семь человек. «МБХ Медиа» сообщает о примерно 10 задержанных.

Всего в акции, по данным «Новой газеты», участвовали около 30 человек. Сменяя друг друга, они держали плакаты с требованием освободить политических заключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов отбывает в России 20-летний срок, к которому его приговорили по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов уже 100 дней держит голодовку в колонии. Он объявил ее, потребовав освобождения украинских политзаключенных в России.

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