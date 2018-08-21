В центре Москвы задержали участников пикета в поддержку Олега Сенцова

Полиция задержала на Чистопрудном бульваре в Москве участников акции в поддержку Олега Сенцова. По данным «Новой газеты», задержаны семь человек. «МБХ Медиа» сообщает о примерно 10 задержанных.

В Москве задержали участников акции в поддержку голодающего Олега Сенцова https://t.co/VArq1DMHrC pic.twitter.com/mdDKoQ1qMY — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 21, 2018

Всего в акции, по данным «Новой газеты», участвовали около 30 человек. Сменяя друг друга, они держали плакаты с требованием освободить политических заключенных.