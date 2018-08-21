В Петербурге с арки Главного штаба обрушились строительные леса. Пострадали три человека
В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра обрушились строительные леса, установленные на арке Главного штаба.
Пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. «Мы предпринимаем меры по предотвращению дальнейшей угрозы обрушения», — заявил собеседник агентства.
По словам очевидцев происшествия, среди пострадавших ребенок.
Леса обрушились с западного крыла Главного штаба, в котором находится командование Западного военного округа. Восточная часть здания, где расположены выставочные залы Государственного Эрмитажа, не пострадала.