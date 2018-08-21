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В Петербурге с арки Главного штаба обрушились строительные леса. Пострадали три человека

РИА Новости
15:47, 21 августа 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра обрушились строительные леса, установленные на арке Главного штаба.

Пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. «Мы предпринимаем меры по предотвращению дальнейшей угрозы обрушения», — заявил собеседник агентства.

По словам очевидцев происшествия, среди пострадавших ребенок.

Леса обрушились с западного крыла Главного штаба, в котором находится командование Западного военного округа. Восточная часть здания, где расположены выставочные залы Государственного Эрмитажа, не пострадала.

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