В Кабуле боевики атаковали президентский дворец в день праздника Курбан-байрам

Несколько ракет были выпущены по президентскому дворцу в Кабуле во время церемонии в честь праздника с участием президента Афганистана Ашрафа Гани.

Об этом сообщает местный новостной канал TOLOnews. При атаках никто не пострадал, пишет Associated Press.

Как сообщает Reuters, в Афганистане ранее были захвачены три автобуса из города Кундуз, в которых находились около 200 человек, направлявшихся на праздник. По данным агентства, среди них было не менее 170 гражданских лиц и около 20 сотрудников органов безопасности.

Движение Талибан подтвердило захват заложников. Представитель талибов заявил Reuters, что среди пассажиров автобусов ищут сотрудников органов безопасности; гражданских отпустят, заявил он.

Обновлено. Большинство заложников на свободе; об освобождении остальных ведутся переговоры, сообщает Associated Press.