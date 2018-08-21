Террорист, взорвавший на себе бомбу у поста полиции в Чечне, умер в больнице

Мужчина, совершивший самоподрыв возле поста полиции в чеченском селе Мескер-Юрт, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он скончался. Сильные ранения были несовместимы с жизнью. В том числе черепная травма», — сказал собеседник агентства.

20 августа в Чечне произошло четыре нападения на полицейских, ответственность за которые взяло на себя ИГ. В частности, в Шалинском районе мужчина устроил самоподрыв возле поста полиции. Он был ранен и доставлен в больницу; кроме него самого, никто не пострадал.

Сообщалось, что всего в нападениях участвовали пять человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверых нападавших убили, смертник из Шалинского района был единственным оставшимся в живых.