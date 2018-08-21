США ввели санкции против российских компаний из-за КНДР

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских физических и юридических лиц из-за сотрудничества с Северной Кореей.

В санкционный список, опубликованный на сайте ведомства, в частности, включены шесть судов, ходящих под российским флагом, и компании «Приморье» и «Гудзон», базирующиеся во Владивостоке.

Эти суда и компании, указывает Минфин, были задействованы в перевозке товаров и продуктов, поставки которых в КНДР запрещены санкциями ООН и США.

Также в санкционные списки попала компания из Петербурга Vela-Marine, занимающаяся профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением, и двое российских граждан — Антон Александрович Нагибин и Марина Игоревна Царева.

Ограничительные меры в отношении Vela-Marine, Нагибина и Царевой введены «из-за действий России в киберпространстве». Нагибин и Царева связаны с компанией «Дайвтехносервис», попавшей под американские санкции в июне.