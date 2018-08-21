Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР. Там убили журналистов, снимавших фильм о ЧВК «Вагнер»
Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), сообщает «Интерфакс».
Соглашение было заключено на военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковном городе Кубинка; документ подписали министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Шойгу отметил, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы прошлого века, когда в республике работали не менее 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.
30 июля в ЦАР убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали в республику для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер».
Российские власти не признают существование частных военных компаний.