Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР. Там убили журналистов, снимавших фильм о ЧВК «Вагнер»

Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), сообщает «Интерфакс».

Соглашение было заключено на военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковном городе Кубинка; документ подписали министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Шойгу отметил, что в России помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы прошлого века, когда в республике работали не менее 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.