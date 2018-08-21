На полицейского, избившего пассажира в Домодедово, завели уголовное дело

Сотрудник полиции, говорится в официальном твиттере СК, «при задержании гражданина применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого».

СК завел дело о превышении должностных полномочий полицейским, избившим пассажира при задержании в аэропорту Домодедово.

19 августа в московском аэропорту Домодедово сотрудник полиции избил пассажира, находившегося, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Второй полицейский в этот момент удерживал жену пассажира. За происходившим с родителями наблюдал малолетний сын.

СК объявил, что проверит как действия полицейских при задержании, так и возможное «оскорбление и применение насилия» пассажирами к сотрудникам правоохранительных органов.