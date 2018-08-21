Конгрессмены попросили проверить контакты советника Трампа с Марией Бутиной

Двое конгрессменов из Палаты представителей США попросили Белый дом проверить, сообщал ли советник президента Джон Болтон о связях с «предполагаемым российским шпионом» Марией Бутиной перед тем, как присоединиться к команде Дональда Трампа. Письмо направили демократы Элайджа Каммингс и Стивен Линч.

Конгрессмены объяснили, что, по информации СМИ, Болтон «непосредственно работал с гражданином России, которого федеральные прокуроры США сейчас обвиняют в проникновении (в Национальную стрелковую ассоциацию США) и шпионаже против Соединенных Штатов на протяжении многих лет».

Газета The New York Times писала в июле, что Джон Болтон в 2013 году участвовал по видеосвязи на мероприятии в поддержку прав на ношение оружия, которое организовала Мария Бутина. На той встрече Болтон, в частности, призывал, чтобы Россия предоставила гражданам право на оружие.