В Башкирии руководитель реабилитационного центра приговорен к девяти годам по делу о гибели 12 пациентов при пожаре
Руководитель частного реабилитационного центра в Стерлитамаке Алексей Чалых приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о гибели 12 пациентов при пожаре.
Суд признал Чалых виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Чалых — руководитель Центра социальной адаптации «Содействие» — свою вину не признал.
Пожар в реабилитационном центре в Стерлитамаке произошел в ночь на 15 марта 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что 12 погибших пациентов не смогли выбраться из помещения с железной дверью, запертой на ключ, и с решетками на окнах.