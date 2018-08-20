В Башкирии руководитель реабилитационного центра приговорен к девяти годам по делу о гибели 12 пациентов при пожаре

Интерфакс
17:03, 20 августа 2018
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Руководитель частного реабилитационного центра в Стерлитамаке Алексей Чалых приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о гибели 12 пациентов при пожаре.

Суд признал Чалых виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Чалых — руководитель Центра социальной адаптации «Содействие» — свою вину не признал.

Пожар в реабилитационном центре в Стерлитамаке произошел в ночь на 15 марта 2016 года. В ходе расследования выяснилось, что 12 погибших пациентов не смогли выбраться из помещения с железной дверью, запертой на ключ, и с решетками на окнах.
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