Турция пожаловалась на США в ВТО

В обращении в организацию отмечается, что введенные ограничения не соответствуют положениям ВТО и соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Турция запросила в ВТО с Соединенными Штатами из-за введенных администрацией Дональда Трампа дополнительных пошлин на импорт.

США 10 августа подняли пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20%. В ответ на это Турция ввела пошлины на ряд американских товаров. На фоне американских пошлин турецкая валюта потеряла 25% стоимости за несколько дней.

О введении пошлин со стороны США было объявлено после того, как Турция отказалась освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве террористам.