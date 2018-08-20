Турция пожаловалась на США в ВТО

Всемирная торговая организация
19:38, 20 августа 2018
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Турция запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами из-за введенных администрацией Дональда Трампа дополнительных пошлин на импорт.

В обращении в организацию отмечается, что введенные ограничения не соответствуют положениям ВТО и соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

США 10 августа подняли пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20%. В ответ на это Турция ввела пошлины на ряд американских товаров. На фоне американских пошлин турецкая валюта потеряла 25% стоимости за несколько дней.
О введении пошлин со стороны США было объявлено после того, как Турция отказалась освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве террористам.

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