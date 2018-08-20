RT: Пентагон выделил 44 миллиона долларов на разработку анонимного мессенджера

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США выделило 44 миллиона долларов на создание анонимного мобильного мессенджера, сообщает Russia Today со ссылкой на материалы тендера на разработку приложения.

Мессенджер должен обеспечивать полную конфиденциальность пользователей; пересылаемые ими сообщения будут зашифрованы. Кроме того, он должен быть устойчив к взлому и работать в рамках одной сети, в том числе если она закрыта и не связана с интернетом.

Мессенджер планируют запустить на операционной системе Android. Его разработка будет длиться с 2019-го по 2023 год.