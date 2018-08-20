Россия отказалась от строительства вертолетоносцев
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью «Интерфаксу», что в России не станут строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». При этом министр отметил, что в составе Военно-морского флота должны присутствовать корабли-носители вертолетов.
Денис Мантуров добавил, что в России продолжают обсуждать строительство авианосца для ВМФ России.
Обновлено: в Минобороны РФ не приняли окончательного решения по строительству вертолетоносцев, тема не закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.
В июне 2017 года замглавкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что Россия до 2025 года рассчитывает получить два вертолетоносца и завершить работу над проектом нового авианосца.
Россия планировала закупить у Франции два вертолетоносца «Мистраль». Однако в 2015 году на фоне украинского кризиса и введенных в отношении РФ санкций сделку отменили. Корабли, построенные для России, продали Египту.
На вооружении у России стоит единственный авианесущий корабль — крейсер «Адмирал Кузнецов». Осенью 2016 года крейсер совершил поход в Средиземное море, где участвовал в операции в Сирии. После возвращения в Россию «Адмирал Кузнецов» отправили на ремонт и модернизацию. По сведениям «Интерфакса», на ремонт потратят 60 миллиардов рублей, он завершится к 2021 году.