Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

Интерфакс
07:34, 20 августа 2018
Требует подтверждения

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью «Интерфаксу», что в России не станут строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». При этом министр отметил, что в составе Военно-морского флота должны присутствовать корабли-носители вертолетов.

Денис Мантуров добавил, что в России продолжают обсуждать строительство авианосца для ВМФ России.

Обновлено: в Минобороны РФ не приняли окончательного решения по строительству вертолетоносцев, тема не закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.
В июне 2017 года замглавкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что Россия до 2025 года рассчитывает получить два вертолетоносца и завершить работу над проектом нового авианосца.
Россия планировала закупить у Франции два вертолетоносца «Мистраль». Однако в 2015 году на фоне украинского кризиса и введенных в отношении РФ санкций сделку отменили. Корабли, построенные для России, продали Египту.
На вооружении у России стоит единственный авианесущий корабль — крейсер «Адмирал Кузнецов». Осенью 2016 года крейсер совершил поход в Средиземное море, где участвовал в операции в Сирии. После возвращения в Россию «Адмирал Кузнецов» отправили на ремонт и модернизацию. По сведениям «Интерфакса», на ремонт потратят 60 миллиардов рублей, он завершится к 2021 году.
новости

Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке