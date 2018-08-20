Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью «Интерфаксу», что в России не станут строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». При этом министр отметил, что в составе Военно-морского флота должны присутствовать корабли-носители вертолетов.

Денис Мантуров добавил, что в России продолжают обсуждать строительство авианосца для ВМФ России.

Обновлено: в Минобороны РФ не приняли окончательного решения по строительству вертолетоносцев, тема не закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.