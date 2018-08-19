На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, более 20 пострадали

Два человека погибли и еще не менее 26 пострадали после столкновения автобуса Setra и грузовика «КамАЗ» в Андроповском районе Ставропольского края ночью 19 августа. В аварии погибли граждане России и Грузии, сообщили ТАСС в районной администрации. «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщает о 28 пострадавших.

Автобус, следовавший из Тбилиси в Краснодар, и грузовик с прицепом столкнулись на федеральной трассе «Кавказ». По предварительной информации ГИБДД, водитель Setra не справился с управлением и врезался в «КамАЗ», ехавший перед ним. После столкновения автобус съехал в кювет.

Два человека погибли в страшном ДТП на Ставрополье ВЕСТИ. Ставропольский край. ГТРК «Ставрополье»

В автобусе, по данным ГИБДД, находились 40 пассажиров и двое водителей. В больницы доставили 17 человек, в том числе пятерых детей. После ДТП пассажиров направили в пункт временного размещения. Районные власти выделили новый автобус, чтобы перевезти их в Краснодар.