Житель Кемерово пришел на свои поминки. Под его именем похоронили погибшего при пожаре

Житель Кемерово по имени Сергей лишился всех документов после того, как под его именем по ошибке похоронили человека, погибшего при пожаре в частном доме. Теперь у него есть только свидетельство о смерти.

В начале августа в доме, где, как считалось, проживал Сергей, произошел пожар. На месте обнаружили тело человека, которого опознали родственники кемеровчанина, после чего похоронили.

На девятый день родные мужчины устроили поминки, на которые пришел живой Сергей. Он объяснил, что жил неподалеку, а о своих «похоронах» узнал от друга, который обнаружил на кладбище могилу с его именем. Кто проживал в сгоревшем доме, он не знает.

В МВД по Кемеровской области пояснили, что погибшего опознала родственница Сергея, после чего на законных основаниях его решили похоронить. В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что назначили генетическую экспертизу, чтобы установить личность погибшего.

В скором времени в базу учета морга и органов ЗАГС внесут изменения, после чего жителя Кемерово восстановят в правах.