В Петербурге водителя троллейбуса уволили из-за судимости по экстремистской статье

Росбалт
14:16, 17 августа 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге предприятие «Горэлектротранс» уволило водителя троллейбуса Дину Гарину, осужденную по делу об экстремизме. Об этом адвокат Виталий Черкасов сообщил «Росбалту». 

В конце июля Гарину отстранили от работы после того, как МВД велело не допускать ее к «работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности». Сообщалось, что «Горэлектротранс» ищет ей новую должность.

Согласно приказу, который Гарина опубликовала в ВК 15 августа, основанием для увольнения стало «возникновение ограничений на занятие определенными видами деятельности» (такая формулировка предусмотрена Трудовым кодексом РФ).

По словам руководителя правозащитной группа «Агора» Павла Чикова, юристы намерены обжаловать основания для увольнения. Чиков подчеркнул, что Гарину уволили «без претензий к ее работе и дисциплине», а судимость ее уже погашена.

Дина Гарина, которую «Фонтанка» называет сторонницей националистических взглядов, приговорили к условному сроку из-за поста «ВКонтакте» в 2016 году. Против нее было возбуждено еще одно дело об экстремизме — из-за высказываний в адрес сотрудников центра «Э» на митинге в 2015 году. В 2018 году дело переквалифицировали по статье «оскорбление представителя власти» (319 УК РФ), процесс по этому делу идет.
новости

Анна Павликова с семьей после освобождения из СИЗО. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке