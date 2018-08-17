В Петербурге водителя троллейбуса уволили из-за судимости по экстремистской статье

В Санкт-Петербурге предприятие «Горэлектротранс» уволило водителя троллейбуса Дину Гарину, осужденную по делу об экстремизме. Об этом адвокат Виталий Черкасов сообщил «Росбалту».

В конце июля Гарину отстранили от работы после того, как МВД велело не допускать ее к «работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности». Сообщалось, что «Горэлектротранс» ищет ей новую должность.

Согласно приказу, который Гарина опубликовала в ВК 15 августа, основанием для увольнения стало «возникновение ограничений на занятие определенными видами деятельности» (такая формулировка предусмотрена Трудовым кодексом РФ).

По словам руководителя правозащитной группа «Агора» Павла Чикова, юристы намерены обжаловать основания для увольнения. Чиков подчеркнул, что Гарину уволили «без претензий к ее работе и дисциплине», а судимость ее уже .