С адреса ФСБ в СМИ разослали фальшивое письмо о поиске пособника террористов

Журналисты в разных городах России получили с электронной почты Центра общественных связей ФСБ России письмо с просьбой распространить сведения о розыске пособника террористов. Как выяснил телеканал «Дождь», в СМИ разослали поддельное письмо, а ФСБ к его отправке не причастно.

Автор письма просил журналистов опубликовать информацию о поиске уроженца Балашихи Юрия Сагайдачного, который якобы помогал террористам «Исламского государства» готовить теракты в Москве. Всех, кто знает местонахождение «опасного преступника», просили связаться с ФСБ.

Судя по «Яндекс.Новостям», новости на основе этого письма опубликовали редакции как минимум семи СМИ, в том числе телеканал «360» и пермская редакция «Московского комсомольца». Издания также опубликовали фотографию «разыскиваемого» человека.

Юрий Сагайдачный, о «розыске» которого сообщили СМИ, владеет компанией «Акватория» по продаже корма для рыб. Он рассказал «Дождю», что знает имя автора письма, который мстит ему из-за бизнеса. Раньше этот человек распространял о нем «сообщения о беспределе в Чечне», из-за чего к бизнесмену приезжали чеченские силовики.

Адвокат Сагайдачного просил СМИ удалить недостоверную информацию, но те отказались, объяснив, что получили сообщение с официального адреса ФСБ.