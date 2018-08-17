Напавшего на Николая Ляскина с металлической трубой приговорили к исправительным работам
В Москве мировой суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, который ударил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина с металлической трубой по голове.
На процессе Щербаков утверждал, что нападение было инсценировкой, организованной самим Ляскиным. Оппозиционер говорил, что обвиняемый пытался его убить, и просил суд переквалифицировать дело на более тяжелую статью.
Николай Ляскин намерен обжаловать приговор, пишет «Медиазона».
Судья вынесла наказание 11 Щербакову месяцев исправительных работ. Без избрания меры пресечения. Нападение уркагана со стальной трубой в нашем государстве так оценивается. Зато за репосты люди в тюрьмах сидят.— Николай Ляскин (@nlyaskin) August 17, 2018
Николая Ляскина ударили по голове трубой в сентябре 2017 года, когда он возглавлял предвыборный штаб Алексея Навального в Москве. Оппозиционер получил сотрясение мозга. Полиция сначала завела дело по статье «Хулиганство», а затем переквалифицировала его на более мягкую статью «Побои».