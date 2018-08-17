Напавшего на Николая Ляскина с металлической трубой приговорили к исправительным работам

В Москве мировой суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, который ударил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина с металлической трубой по голове.

На процессе Щербаков утверждал, что нападение было инсценировкой, организованной самим Ляскиным. Оппозиционер говорил, что обвиняемый пытался его убить, и просил суд переквалифицировать дело на более тяжелую статью.

Николай Ляскин намерен обжаловать приговор, пишет «Медиазона».