Напавшего на Николая Ляскина с металлической трубой приговорили к исправительным работам

Медиазона
11:43, 17 августа 2018
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В Москве мировой суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, который ударил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина с металлической трубой по голове.

На процессе Щербаков утверждал, что нападение было инсценировкой, организованной самим Ляскиным. Оппозиционер говорил, что обвиняемый пытался его убить, и просил суд переквалифицировать дело на более тяжелую статью.

Николай Ляскин намерен обжаловать приговор, пишет «Медиазона».

Николая Ляскина ударили по голове трубой в сентябре 2017 года, когда он возглавлял предвыборный штаб Алексея Навального в Москве. Оппозиционер получил сотрясение мозга. Полиция сначала завела дело по статье «Хулиганство», а затем переквалифицировала его на более мягкую статью «Побои».

Нападение на Николая Ляскина

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