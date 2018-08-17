Минтранс передумал запрещать детские коляски в метро. Ведомство ранее раскритиковали за эту идею
Минтранс представил новую редакцию правил пользования метрополитеном, из которой исключен запрет на провоз детей в колясках на эскалаторах и при входе в вагон. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Ограничение на использование детских колясок в метро содержалось в предыдущей версии документа, которая была представлена в апреле и вызвала резкую критику.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова тогда заявляла, что вне коляски дети могут пострадать в переполненных вагонах, «упасть и потеряться в толпе».