Минтранс передумал запрещать детские коляски в метро. Ведомство ранее раскритиковали за эту идею

Правительство России
09:06, 17 августа 2018
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Минтранс представил новую редакцию правил пользования метрополитеном, из которой исключен запрет на провоз детей в колясках на эскалаторах и при входе в вагон. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничение на использование детских колясок в метро содержалось в предыдущей версии документа, которая была представлена в апреле и вызвала резкую критику.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова тогда заявляла, что вне коляски дети могут пострадать в переполненных вагонах, «упасть и потеряться в толпе».

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