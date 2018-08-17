ФСБ пришла с обыском к организатору митингов против свалки в Волоколамске
Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организатору митингов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске Артему Любимову, сообщил сам активист «Эху Москвы».
Любимову предъявили разрешение на обыск, выданное судом. Активист связывает обыск со своим участием в «мусорных протестах» в Волоколамске.
16 августа стало известно, что в отношении Артема Любимова возбудили дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства). По версии следствия, Любимов не сообщил в миграционную службу, что является гражданином США.
Сам активист утверждает, что у него нет американского гражданства. Он обвинил сотрудников ФСБ в подделке справки из посольства США, на основании которой возбудили дело.
С марта в Волоколамске проходят акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Артема Любимова ранее задерживала полиция.