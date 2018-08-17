ФСБ пришла с обыском к организатору митингов против свалки в Волоколамске

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организатору митингов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске Артему Любимову, сообщил сам активист «Эху Москвы».

Любимову предъявили разрешение на обыск, выданное судом. Активист связывает обыск со своим участием в «мусорных протестах» в Волоколамске.