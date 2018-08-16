«Яндекс» занялся поиском продавцов для своего первого телефона

Компания «Яндекс» ведет переговоры с крупными розничными сетями о продаже своего телефона, пишут «Ведомости».

Технические параметры устройства и его примерную цену «Яндекс» не раскрывает. По данным источников «Ведомостей», обсуждаемая с ритейлерами цена телефона от 17 тысяч до 20 тысяч рублей.

Договориться о продажах пока не удалось, отмечают собеседники издания. «Яндекс» требует минимальных наценок на свои телефоны, указывают они, что не устраивает ритейлеров.