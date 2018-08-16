«Яндекс» занялся поиском продавцов для своего первого телефона
Компания «Яндекс» ведет переговоры с крупными розничными сетями о продаже своего телефона, пишут «Ведомости».
Технические параметры устройства и его примерную цену «Яндекс» не раскрывает. По данным источников «Ведомостей», обсуждаемая с ритейлерами цена телефона от 17 тысяч до 20 тысяч рублей.
Договориться о продажах пока не удалось, отмечают собеседники издания. «Яндекс» требует минимальных наценок на свои телефоны, указывают они, что не устраивает ритейлеров.
Устройство «Яндекс.Телефон» модели YNDX-000SB в июле появилось в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.
Собственную линейку телефонов Pixel с 2016 года выпускает компания Google.
В 2011 году «Яндекс» приобрел компанию SPB Software, разрабатывающую оболочки для Android-смартфонов. Через год была представлена оболочка «Яндекс.Shell», а в 2014 году появился первый телефон с ней.
Также в 2014 году ФАС начала по обращению «Яндекса» разбирательство с Google. «Яндекс» пожаловался на то, что Google ограничивает для пользователей смартфонов возможность устанавливать приложения других разработчиков. ФАС наложила на Google штраф в 438 миллионов рублей.