Трамп лишил бывшего директора ЦРУ допуска к секретным данным 

Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который открыто критиковал американского лидера и, в частности, после саммита в Хельсинки назвал его предателем.

По мнению Белого дома, Бреннан «использовал свой статус бывшего высокопоставленного чиновника с секретным допуском для безосновательных и возмутительных заявлений <…> об этой администрации».

Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении доступа к секретным данным еще девяти человек, в том числе бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего главу национальной разведки Джеймса Клаппера, советника Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс и бывшего исполняющего обязанности генпрокурора США Салли Йейтс.