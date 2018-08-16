Трамп лишил бывшего директора ЦРУ допуска к секретным данным 

Associated Press
07:02, 16 августа 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который открыто критиковал американского лидера и, в частности, после саммита в Хельсинки назвал его предателем.

По мнению Белого дома, Бреннан «использовал свой статус бывшего высокопоставленного чиновника с секретным допуском для безосновательных и возмутительных заявлений <…> об этой администрации».

Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении доступа к секретным данным еще девяти человек, в том числе бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего главу национальной разведки Джеймса Клаппера, советника Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс и бывшего исполняющего обязанности генпрокурора США Салли Йейтс.

Белый дом объявил в конце июля о возможном лишении допуска к секретным данным бывших руководителей и сотрудников спецслужб, которые «политизировали и иногда монетизировали свою службу», в том числе Бреннана, Коми и Клаппера. Все они настаивают, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, и критикуют Трампа.
Как писал Vox, в США высокопоставленные сотрудники спецслужб часто сохраняют доступ к секретным данным после увольнения — в том числе из-за того, что к ним обращаются за советом.

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