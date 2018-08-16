Сборная России поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА. Это лучшее продвижение среди всех команд
Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА: с 70-го на 49-е место. Это первый рейтинг, опубликованный после чемпионата мира; предыдущая версия публиковалась 7 июня.
Подъем сборной России стал максимальным среди всех стран в рейтинге. Возглавила его сборная Франции, выигравшая чемпионат мира — ранее французы были на седьмом месте.
NEW #FIFARanking— FIFA.com (@FIFAcom) August 16, 2018
🇫🇷France move 🔝
🇭🇷Croatia up to 4⃣th
🇷🇺Russia biggest climbers 📈
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Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до ¼ финала, что стало лучшим результатом со времен СССР.
Новый рейтинг ФИФА впервые был составлен по обновленным правилам: предполагается, что они помогут избежать необъективности по отношению к командам, которые провели мало официальных матчей. Этим, в частности, объяснялся низкий результат России в прошлом рейтинге: перед ЧМ на правах хозяйки турнира она была освобождена от отборочных игр.