Сборная России поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА. Это лучшее продвижение среди всех команд

Сборная России по футболу поднялась на 21 позицию в рейтинге ФИФА: с 70-го на 49-е место. Это первый рейтинг, опубликованный после чемпионата мира; предыдущая версия публиковалась 7 июня.

Подъем сборной России стал максимальным среди всех стран в рейтинге. Возглавила его сборная Франции, выигравшая чемпионат мира — ранее французы были на седьмом месте.