Прокурор запросил исправительные работы для напавшего на Николая Ляскина
Прокурор попросил приговорить к 11 месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, обвиняемого в избиении металлической трубой Николая Ляскина, главы московского предвыборного штаба Алексея Навального.
Прокурор запросил 11 месяцев исправительных работ. За Нападение с железной трубой !!! Вот похоже и проявляется причина его уверенного поведения.— Николай Ляскин (@nlyaskin) August 16, 2018
Приговор суд вынесет 17 августа.
Алексей Навальный и его сторонники регулярно становятся жертвами нападений. Уголовные дела доходят до суда не всегда, а по результатам судебных процессов нападавшие обычно получают относительно мягкое наказание.