Прокурор запросил исправительные работы для напавшего на Николая Ляскина

Николай Ляскин
14:46, 16 августа 2018
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Прокурор попросил приговорить к 11 месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, обвиняемого в избиении металлической трубой Николая Ляскина, главы московского предвыборного штаба Алексея Навального. 

Приговор суд вынесет 17 августа.

Алексей Навальный и его сторонники регулярно становятся жертвами нападений. Уголовные дела доходят до суда не всегда, а по результатам судебных процессов нападавшие обычно получают относительно мягкое наказание.
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