Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Во время заседания адвокат режиссера Рената Литвина сообщила , что следователи фальсифицировали протокол допроса свидетельницы, бывшего сотрудника «Седьмой студии» Ларисы Войкиной. Ее показания неоднократно использовали, чтобы продлевать сроки ареста фигурантов дела. Адвокат отметила, что любое решение суда, основанное на поддельных документах, незаконно.

Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года в Петербурге. С 23 августа он находится под домашним арестом.

В январе 2018 года Следственный комитет объявил о завершении расследования дела «Седьмой студии», после чего предъявил фигурантам обвинения в окончательной редакции. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. По решению суда Серебренников должен закончить изучать дело до 1 сентября.