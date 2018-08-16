Авиакомпания «Россия» впервые пригласила на работу иностранных пилотов

РБК
16:10, 16 августа 2018
Надежный источник

Авиакомпания «Россия» впервые объявила о наборе иностранных пилотов, сообщает РБК со ссылкой на представителя перевозчика.

«Россия» набирает иностранцев на должность командиров воздушного судна; им предлагается зарплата до 500 тысяч рублей в месяц и единовременное поощрение в таком же размере.

У авиакомпании есть квота на набор 40 иностранных пилотов, сообщил РБК представитель «России»; он не уточнил, сколько иностранцев планирует набрать перевозчик.

Источник в авиакомпании рассказал РБК, что приглашение иностранных пилотов связано с дефицитом кадров.

Пока в российских авиакомпаниях работает немного иностранных пилотов. Представители S7 и Utair, входящих в топ-5 крупнейших национальных авиперевозчиков, рассказали РБК, что у них работает по одному иностранному [командиру воздушного судна]. 

РБК
Ранее набор иностранных пилотов объявил «Аэрофлот». В июне 2017 года компания жаловалась на массовый отток кадров в Азию. Позже «Аэрофлот» объявил о повышении зарплат пилотам до 650 тысяч рублей, но эта сумма все еще значительно ниже заработков пилотов китайских компаний, которые получают до 25 тысяч долларов в месяц.
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