Авиакомпания «Россия» впервые пригласила на работу иностранных пилотов
Авиакомпания «Россия» впервые объявила о наборе иностранных пилотов, сообщает РБК со ссылкой на представителя перевозчика.
«Россия» набирает иностранцев на должность командиров воздушного судна; им предлагается зарплата до 500 тысяч рублей в месяц и единовременное поощрение в таком же размере.
У авиакомпании есть квота на набор 40 иностранных пилотов, сообщил РБК представитель «России»; он не уточнил, сколько иностранцев планирует набрать перевозчик.
Источник в авиакомпании рассказал РБК, что приглашение иностранных пилотов связано с дефицитом кадров.
Пока в российских авиакомпаниях работает немного иностранных пилотов. Представители S7 и Utair, входящих в топ-5 крупнейших национальных авиперевозчиков, рассказали РБК, что у них работает по одному иностранному [командиру воздушного судна].