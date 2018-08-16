Авиакомпания «Россия» впервые пригласила на работу иностранных пилотов

впервые объявила о наборе иностранных пилотов, сообщает РБК со ссылкой на представителя перевозчика.

«Россия» набирает иностранцев на должность командиров воздушного судна; им предлагается зарплата до 500 тысяч рублей в месяц и единовременное поощрение в таком же размере.

У авиакомпании есть , сообщил РБК представитель «России»; он не уточнил, сколько иностранцев планирует набрать перевозчик.

Источник в авиакомпании рассказал РБК, что приглашение иностранных пилотов связано с дефицитом кадров.