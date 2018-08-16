Актриса Татьяна Кравченко пожаловалась на угрозы поклонника

Народная артистка России, актриса театра «Ленком» Татьяна Кравченко 15 августа обратилась в полицию Москвы с заявлением о преследовании. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

64-летняя Татьяна Кравченко 1 августа получила первые sms-сообщения с угрозами от поклонника, личность которого пока не установлена. В одном из сообщений этот человек попросил, чтобы артистка перевела ему 10 тысяч рублей.

Полиция организовала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.