Актриса Татьяна Кравченко пожаловалась на угрозы поклонника

Агентство «Москва»
08:01, 16 августа 2018
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Народная артистка России, актриса театра «Ленком» Татьяна Кравченко 15 августа обратилась в полицию Москвы с заявлением о преследовании. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

64-летняя Татьяна Кравченко 1 августа получила первые sms-сообщения с угрозами от поклонника, личность которого пока не установлена. В одном из сообщений этот человек попросил, чтобы артистка перевела ему 10 тысяч рублей. 

Полиция организовала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. С 1976 года служит в «Ленкоме». Сыграла в более чем 130 фильмах и сериалах. В 2002 году Кравченко присвоили звание Народной артистки РФ.

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