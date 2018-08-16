11 осужденных на Украине россиян попросили Путина об обмене

11 россиян, осужденных на Украине, написали президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных; Об этом в фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, заявления подали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, , Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, , Александр Саттаров и Фарух Камалов.