11 осужденных на Украине россиян попросили Путина об обмене
11 россиян, осужденных на Украине, написали президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных; Об этом в фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, заявления подали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.
Эти письма также будут направлены в МИД Украины, чтобы дипломатическая почта доставила их в администрацию президента России (укр. яз.).
Киев неоднократно заявлял о готовности передать Москве несколько десятков осужденных россиян в обмен на украинцев. Тема обмена стала активнее обсуждаться после начала голодовки режиссера Олега Сенцова, который потребовал от России освободить 64 украинских политзаключенных. Сенцов голодает уже 95 дней.