Жительница Барнаула почти год выдавала себя за подростка и жила в центре для несовершеннолетних в Москве

Агентство «Москва»
15:16, 15 августа 2018
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25-летняя жительница Барнаула, приехавшая в столицу, почти год прожила в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает агентство городских новостей «Москва».

В МВД обратилась директор центра, расположенного на северо-востоке Москвы. По ее словам, в сентябре прошлого года к ним обратилась женщина, которая представилась Натальей 2001 года рождения. Документов она не показала, ей поверили на слово и приютили.

Только спустя год выяснилось, что женщине 25 лет. Как именно это произошло, агентство не уточняет. За это время на содержание жительницы Барнаула было потрачено больше полутора миллионов рублей.

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