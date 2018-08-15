Жительница Барнаула почти год выдавала себя за подростка и жила в центре для несовершеннолетних в Москве

25-летняя жительница Барнаула, приехавшая в столицу, почти год прожила в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает агентство городских новостей «Москва».

В МВД обратилась директор центра, расположенного на северо-востоке Москвы. По ее словам, в сентябре прошлого года к ним обратилась женщина, которая представилась Натальей 2001 года рождения. Документов она не показала, ей поверили на слово и приютили.

Только спустя год выяснилось, что женщине 25 лет. Как именно это произошло, агентство не уточняет. За это время на содержание жительницы Барнаула было потрачено больше полутора миллионов рублей.