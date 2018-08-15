Шестерых полицейских наказали за незаконное задержание преподавателя ВШЭ. Его отвели в отделение и заставили раздеться

Шестерых сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Двое полицейских получили предупреждение о неполном служебном соответствии, одному объявлен строгий выговор, еще на троих наложили взыскание.

Материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет для процессуальной оценки действий полицейских.