Шестерых полицейских наказали за незаконное задержание преподавателя ВШЭ. Его отвели в отделение и заставили раздеться

Управление на транспорте МВД по ЦФО
09:37, 15 августа 2018
Надежный источник

Шестерых сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное задержание преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Двое полицейских получили предупреждение о неполном служебном соответствии, одному объявлен строгий выговор, еще на троих наложили взыскание.

Материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет для процессуальной оценки действий полицейских.

Преподавателя ВШЭ Владимира Бродского задержали у Ярославского вокзала 3 августа. Полицейские остановили его для проверки документов, затем доставили в отделение, где заставили раздеться. Бродский написал пост в фейсбуке, в котором рассказал об издевательствах со стороны полицейских.

Подробности задержания Владимира Бродского

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы